Scherz von Herzogin Camilla empörte Meghan

Seit Tagen sorgt das Buch „Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors“ von Autor Tom Bower, der dafür unzählige Zeugen befragt haben will, für Aufregung in Großbritannien. Herzogin Meghan wird von dem 75-Jährigen darin als geltungssüchtige Opportunistin beschrieben, die ihre Biografie geschickt ein wenig geschönt hat und überall Rassismus ortet. Besonders in einer scherzhaften Aussage von Herzogin Camilla.