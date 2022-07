Bruder warnte das Opfer vor der Bluttat

Einen Tag vor der schrecklichen Bluttat habe er noch zu seiner Schwester Helga B. (50) gesagt: „Lass ihn nicht rein, er wird dich umbringen“, erklärte der Bruder und Sohn der beiden Opfer im Zeugenstand. „Sie hat die Gefahr nicht erkannt.“ Tatsächlich erschoss Gottfried O. (52) am Abend des 5. Mai seine Angebetete und deren Mutter in ihrem Wohnhaus in Wals mit elf Schüssen aus einer Glock-Pistole.