Türschloss seit sieben Monaten kaputt: Einbruch!

In dieses Haus kann jeder (Einbrecher) hinein

Aber nicht nur das! „Im Februar wurde in den Keller eingebrochen“, so K. verzweifelt. Das bestätigt auch die Polizei: „Es wurden vier Abteile aufgebrochen, aus einem wurde mutmaßlich Werkzeug und ein Fahrrad gestohlen.“ Sebastian K.s Abteil war zum Glück nicht betroffen, dennoch ist er wütend.