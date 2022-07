Für alle Menschen da: Von Kenia bis ins Gegendtal

Die Hilfe im Gegendtal

Ein wichtiges Thema des Sommergesprächs waren natürlich die verheerenden Unwetter in Kärnten dieses Jahr. Caritasdirektor Ernst Sandriesser: „Die Opfer in der Katastrophenregion, die alles verloren haben, brauchen nach dem verheerenden Unwetter und den massiven Überschwemmungen unsere Hilfe. Wir unterstützen Familien vor Ort in Treffen und Arriach und konnten bisher in der Krisenregion schnelle, unbürokratische Soforthilfe in der Höhe von 51.000 Euro leisten, weitere Mittel werden in Kürze zur Verfügung gestellt.“