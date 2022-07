Tödliche Abkühlung für Hunde in der Leitha

Doch das Vergnügen hatte tragische Folgen: Zwei Hunde starben nach der Abkühlung, mindestens weitere zehn litten an Symptomen wie Erbrechen und Durchfall. „Solche Fälle wurden aus drei Tierarztpraxen in der Umgebung gemeldet“, erklärt Dr. Bettina May, Veterinärmedizinerin aus Sommerein. Die beiden Todesfälle seien durch akute Leberentzündung verursacht worden, erklärt die Expertin: „In allen Fällen zeigten die betroffenen Hunde fünf bis zehn Stunden nach dem Kontakt mit dem Wasser Symptome.“ May setzte eine Warnung via Facebook ab.