Alkoholisierter (41) schwingt Axt in Wiener Lokal

Am Montagabend hat ein 41-jähriger Mann ein Lokal in Wien-Donaustadt betreten, indem er eigentlich Hausverbot hatte. Dabei habe der Mann laut Polizei eine Axt mit sich getragen und gefährliche Drohungen von sich gegeben. Die Exekutive wurde umgehend alarmiert, als diese an Ort und Stelle war eskalierte die Situation jedoch. Der 41-Jährige wurde anschließend festgenommen.