Weitere Mitglieder der Pink-Panther-Bande gefasst

Drei Mitglieder der berüchtigten Pink-Panther-Bande, die an Raubüberfälle in mehreren europäischen Juweliergeschäften, darunter in Wien, beteiligt waren, sind in Mailand festgenommen worden. Die drei montenegrinischen Staatsangehörige werden für Überfälle auf Juweliergeschäfte im Zentrum Mailands verantwortlich gemacht. Die inkriminierten Coups hatten sich zwischen 2019 und 2022 abgespielt.