Diese Räuber hielten ganz Europa in Atem!

Bei diversen Einvernahmen festgenommener Bandenmitglieder ist öfter der Name Milos V. gefallen: Dieser Serbe galt als Kopf der Bande. Er organisierte die Beutezüge, rekrutierte in einem Lokal in Belgrad seine Soldaten, meist sportliche Burschen, die in Geldnöten oder hoch verschuldet waren. Pro Überfall erhielten die Täter nach Ablieferung der Beute an die 2000 Euro, mussten aber alle Spesen wie Flüge und Hotelkosten selbst bezahlen.