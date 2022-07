Planungen für Gasnotfall gleichen Schachspiel

Salzburgs Speicher sind schon bei 90 Prozent

Trotz des Ukraine-Kriegs und zuletzt verminderter Gas-Lieferungen aus Russland wird van der Bellen heute auf prall gefüllte Salzburger Speicher in Österreichs größter Erdgaslagerstätte treffen. 90 Prozent beträgt der Gesamtstand der drei großen Salzburger Behälter, dazu zählt auch der besichtigte Haidach 5. „Mit 100 Prozent Füllstand kommt man in Salzburg drei Monate in der Heizperiode durch“, sagt die Salzburg AG.