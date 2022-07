Schitter sagt mit saftiger Preiserhöhung Ade

Die Ankündigung der Salzburg AG, die Strompreise um 56 Prozent zu erhöhen, hat Ende des Winter wohl die letzten Zweifler überzeugt, dass eine Teuerungswelle unterwegs ist. So ziemlich alles ist seither teurer geworden, in allen Lebensbereichen. Da erscheinen die gestern vom größten Energie Anbieter des Bundeslands verkündeten 28 Prozent Plus bei Fernwärme ab 1. September erstmals gar nicht so schlimm.