„Auch eine Schwangere muss Geld verdienen!“

Dabei hat sich Anetta in ihrer unbeschwerten Schwangerschaft zu Höchstleistungen bereit gefühlt. „Ich bin Treppen gestiegen, wo gesunde Jugendliche auf den Lift warten. Ich habe Sport gemacht, bin stundenlang mit meinem Hund spazieren gegangen und habe auch mein Studium (Elementarpädagogik, Anm. der Redaktion) noch abschließen können. Meine Stimme wurde in der Schwangerschaft sogar besser, weil ich auf einmal in die Tiefe kam“, so die 33-Jährige. „Trotzdem wurde ich behandelt, als hätte ich eine Krankheit. Ich wurde ausgebremst“, ist die Künstlerin von der Theaterwelt enttäuscht. „Auch eine Schwangere muss schließlich Geld verdienen! In Deutschland darf man bis zum Beginn des gesetzlichen Mutterschutzes spielen, wenn man fit ist.“