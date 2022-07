Nationalpark Yosemite in den USA steht in Flammen

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Nun wurde in dem betroffenen Gebiet der Notstand verhängt. Das sogenannte Oak Fire, das am Samstagabend (Ortszeit) im Bezirk Mariposa auf bereits rund 48 Quadratkilometern wütete, zerstörte zehn Gebäude und beschädigte fünf weitere. Mehr als 6000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.