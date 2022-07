Schwerer Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf auf A2

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es auf der A2 in Richtung Wien im Wechselabschnitt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Zwischen Krumbach und Edlitz kam ein mit vier Personen besetzter Kleinbus aus Tschechien von der Fahrbahn ab, durchbrach frontal eine Leitschiene und kam in einem abschüssigen Waldstück neben der Autobahn zum Stillstand.