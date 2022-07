Großbrand in Reifenlager nach Hochzeitsfeuerwerk

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, gingen bei den deutschen Behörden die ersten Meldungen über einen Brand auf dem Firmengelände eines Reifengroßhändlers in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand eine neu errichtete Lagerhalle mit Verwaltungstrakt in Brand.