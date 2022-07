Am Tivoli wartet ein ganz besonderes Trainerduell

Das klingt fast wie eine Ansage, dass Silberberger und seine Mannschaft am Sonntag (17) fällig sind. Mader zollt aber seinem Kollegen höchsten Respekt: „Er passt einfach bestens zum Klub und es ist erstaunlich, was er in den letzten Jahren mit der Mannschaft rausgeholt hat. Sie haben ihre Leistung hervorragend abgerufen. Wattens spielt ein einfaches System, das dafür aber nahezu perfekt.“