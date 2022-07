Der deutsche Leitwolf geht, aber die Liebe bleibt

„Jan Jalowietzki ist eine brutale Verstärkung, der spielerisch und menschlich perfekt dazu passt und uns alle mitzieht“, sagte Wolfurt-Volleyballer Theo Reiter nach einem der ersten Spiele der vergangenen Zweitligasaison über den deutschen Angreifer - und behielt damit recht. Die „Wölfe“ begeisterten in der abgelaufenen Spielzeit, gewannen 13 ihrer 16 Grunddurchgangsspiele und zogen souverän in die Play-offs ein. Nicht zuletzt dank des 26-Jährigen, der sich zum Liga-Topscorer mauserte. Eine Saison, die aber Spuren hinterließ. „Schulter und Knie haben ordentlich gelitten“, gestand Jalowietzki im Mai. Damals ließ er offen, ob er in Wolfurt bleibt. „Ich würde nur dann gehen, wenn ich ein wirklich gutes Angebot bekomme." Genau das passierte am Montag.