Ein Top-Scorer bringt Farbe ins Spiel

„Ich kaufe weiße Schuhe, schaue auf den Verlauf der Nähte und überlege, was dazu passt“, schildert der Fitnesstrainer den Produktionsprozess, in dem er sich auch mal verlieren kann. „Ich habe schon 14 Stunden an einem Schuh gearbeitet und die Zeit völlig vergessen. Vorm Spiel musste ich dann Augentropfen nehmen, weil ich mich so extrem lange konzentriert hatte“, gesteht der Friedrichshafener lachend, der natürlich gern auch auf „Kundenwünsche“ eingeht.