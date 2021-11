Wolfurt-Angreifer gesteht: „Da musste ich kotzen“

Jalowietzki: Natürlich hat er mir erzählt, was für tolle Erinnerungen er an das Umfeld und die Menschen hier hat. Ich habe in den vergangenen Jahren während der Sommerpause der deutschen Liga auch immer wieder mal hier mittrainiert. Mein aktueller Teamkollege Richard Schaugg versuchte mich bereits in den letzten Jahren immer wieder hierher zu lotsen. Jetzt hat die Situation einfach gepasst.