Van Morrison: Musikalischer Dienst nach Vorschrift

So manchen schlug die Pandemie massiv aufs Gemüt und in vielerlei Hinsicht sind gewisse Irritationen auch nachvollziehbar. Alte Hasen wie Eric Clapton oder Van Morrison etwa waren über diverse Covid-Maßnahmen verärgert und hielten mit ihrer Wut nicht hinterm Berg. Morrison goss diesen Zorn dann auch in Songs wie „Born To Be Free“, „No More Lockdown“ oder „As I Walked Out“ und auch sein maximal mediokres neues Album „What It’s Gonna Take?“ besteht in erster Linie aus Abneigung, Grant und einer leidlich unentspannten Grundhaltung. Ganz anders verhält sich das Morrison’sche Wesen dafür auf der Bühne. Den ehrwürdigen Steinbruch von St. Margarethen füllte er mit rund 4800 Fans mühelos, damit konnte er den Schnitt von seinem Stadthallen-Konzert aus 2015 gut in die Gegenwart retten.