Eifersüchtige Nachbarin attackierte Pensionistin

Die 73-jährige Pensionistin zeigte am Dienstag bei der Klagenfurter Polizeiinspektion in St. Peter an, dass es bereits seit Monaten zwischen ihr und einer 66-jährigen Bekannten Probleme gebe - und das wegen eines Mannes. Konkret geht es um einen 81-jährigen Klagenfurter, der der Nachbar der 66-Jährigen und ein Freund der 73-Jährigen ist.