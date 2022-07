Salzburgern kommt das Tanken besonders teuer

Grenznahe Gemeinden haben günstigere Preise

Thomas Haider, Verkehrsexperte von Arbö hat dafür eine Erklärung. „Vichtenstein ist eine Grenzgemeinde zu Deutschland. Hier müssen sich die Tankstellen zumindest etwas den deutschen Preisen anpassen, damit nicht alle potenziellen Kunden lieber ins benachbarte Bayern zum Tanken fahren“, sagt er. Doch nicht nur im Grenzgebiet, auch in der Steiermark ist der Sprudel vergleichsweise günstig. In Großreifling zahlt man beispielsweise 1,874 für Benzin. Im Bundesland Salzburg sieht die Spritpreis-Situation jedoch etwas anders aus. Am vergleichsweise günstigsten kommen Autofahrer in St. Johann im Pongau davon – eine Tankstelle bietet dort den Liter Benzin für 1,984 Euro an.