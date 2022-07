„Big Brother“ am Pass Thurn

Viel Aufregung gab es im Frühjahr um das Chalet-Projekt am Pass Thurn. Neuerdings wollen die Betreiber das Projekt als „autarke Arche Noah“ vermarkten. Die „Krone“ berichtete. Die Landesregierung hält echte Selbstversorgung am Pass in einer Anfragebeantwortung kaum für möglich, die neue Vermarktungsschiene kam im Pinzgau nicht bei allen gut an. Inzwischen laufen die Bauarbeiten, mittlerweile wird das erste Appartement-Haus hochgezogen.