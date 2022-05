Selbstversorgung am Pass Thurn nur eine Vision

Eine „autarke Arche Noah“ soll beim umstrittenen Chalet-Projekt am Pass Thurn neuerdings entstehen. Wie autark, also selbstversorgend, das Luxusresort tatsächlich wird, steht aber noch in den Sternen. Eröffnet werden soll Ende 2024. Die Selbstversorgung ist vorerst nur ein Ziel, eine Vision, die 2030 erreicht sein soll.