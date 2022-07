Bei Bäckerei in Linz kann man nur mit Karte zahlen

„Bares ist hier Rares", ist auf der Glasfassade der Honeder-Filiale in der Krankenhausstraße in Linz zu lesen. Seit September des Vorjahres betreibt die Bäckerei mit Sitz in Engerwitzdorf am Med-Campus und unweit des Kepler-Klinikums ihre erste bargeldlose Filiale im bereits 25 Standorte umfassenden Netz.