Österreich zahlt immer noch gerne mit Bargeld

Gerne mit QR-Code

Vor allem junge Menschen seien in Sache Zahlungsmittel eher auf der bargeldlosen Seite. Sie würden sich im Schnitt weniger Sorgen um Datenschutz und Datensicherheit machen, so Ampenberger. Zudem seien bargeldlose Transaktionen besonders stark entwickelt, wo man per QR-Code zahlen kann.