Nur mit Karte: Supermarkt komplett ohne Bargeld

Ein High-Society-Event

Nun hat der erste bargeldlose Supermarkt in Österreich eröffnet – und zwar in Innsbruck. Es ist der miniM bei der Sowi. Zahlung ist nur mit Karte möglich, keine Scheine, keine Münzen. Vorläufig befindet sich das Modell in der Testphase. Mit Wein, Gin, DJ, einem Nachhaltigkeitsprojekt (Bäume pflanzen an Orten, wo es am meisten Sinn macht; zusammen mit Mastercard, und Skilegende Benni Raich – also einem echten High-Society-Event – wurde der bargeldlose MPreis feierlich eröffnet. Fix soll sein: Alle Kassierer behalten ihren Job. Der Kassiervorgang soll wie immer sein, nur dass man eben mit Karte zahlen muss. Das geht schneller und sei nachhaltiger.