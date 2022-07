Motorradunfall - Opfer nach Sturz schwer verletzt

Am Montagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem tragischen Motorradunfall. Der 40-jährige Motorradfahrer erlitt durch den plötzlichen Sturz schwere Verletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Spital. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Kontakt zu setzen.