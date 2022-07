Buh-Rufe und Pfiffe für Van der Bellen und Stelzer

Vor 800 Jahren, am 14. Juli 1222, wurde Eferding das Stadtrecht verliehen – gilt damit als drittälteste Stadt Österreichs. Aus diesem Anlass fanden nun vier Tage lang Jubiläumsfeierlichkeiten statt. Das Wetter war prächtig und die Stimmung der meisten Teilnehmer ebenso. Eine offenbar von auswärts angereiste Gruppe von Corona-Maßnahmengegnern und Impfskeptikern sorgte aber am Samstag kurzfristig für Wirbel. Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Thomas Stelzer am Stadtplatz vorgefahren wurden, setzten ein heftiges Pfeifkonzert und Buh-Rufe ein. Die Stimmung erinnerte an aggressive Fußballhooligans. „Das war unpassend und respektlos. Ich bin jedoch stolz darauf, wie unsere Eferdinger darauf reagiert haben“, sagt Bürgermeister Christian Penn (SPÖ).