Wie funktioniert die neue Einheit der Polizei?

„Sind noch im Aufbau“

„Corona hat auch unsere Pläne gebremst. Wir sind noch im Aufbau, am Ende werden es 87 Mann sein“, so der Oberst. Draußen ist Chefinspektor Ewald Adlesgruber Einsatzkommandant: „Wir kommen zur Unterstützung, wenn Kollegen Hilfe benötigen.“ Die Truppe steht zwischen dem Streifenbeamten und Cobra. Während die Cobra auf Abruf auf „Hardcore“-Einsätze wartet, sind die SIG-Kräfte im Zentralraum im Streifendienst unterwegs, können jederzeit sofort und ohne Zeitverzögerung zum Einsatzort abrücken – überall hin in OÖ – eben auch nach Überackern. „Immer uniformiert im Overall, mit Barett und vor allem immer zu dritt“, erklärt Ewald Adlesgruber.