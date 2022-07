Nach Todesschüssen Täter im Innviertel verhaftet

Gegen 20.30 Uhr waren in Burghausen in Bayern, gleich an der Grenze zum Innviertel, mehrere Schüsse vor einer Spielhalle im Gewerbegebiet Lindach gefalllen. Ein 32-jähriger Mann wurde so schwer verletzt, dass er verstarb. Der Täter ist seither auf der Flucht. In Bayern wurde die Bevölkerung gewarnt, keine Anhalter mitzunehmen.