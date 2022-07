Polizeihund „Denver“ fasste den Spielhallen-Killer

Die filmreifen Szenen spielten sich - wie berichtet - in der Nacht auf Freitag im Grenzgebiet von Bayern und Oberösterreich ab. Nachdem am Donnerstag gegen 20.30 Uhr vor einer Spielhalle in Burghausen (Deutschland) Schüsse gefallen waren, brach ein 32-Jähriger sterbend zusammen. Passanten brachten sich in Sicherheit, während der bewaffnete Schütze weiter um sich feuerte und dann in einem BMW flüchtete.