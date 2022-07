Hier kann man in Linz kostenlos Wasser trinken

73 beschilderte Plätze

Wer im Linzer Stadtgebiet unterwegs ist, kann sich frisches Trinkwasser bei einem der vielen, fixen Wasserspender zapfen. Konkret sorgen 73 beschilderte Trink- sowie sieben Zierbrunnen mit Trinkwasserqualität für kostenlose Erfrischung und Abkühlung in der ganzen Stadt. Die Trinkwasserspender – in der Grafik oben sind die zehn Brunnen im Stadtkern eingezeichnet – sind unter anderem am Hauptplatz beim großen Blumenbeet, am Landhausplatz, beim Steinmetzplatzl in Alturfahr oder beim Spielplatz am Damm am Donauufer in Urfahr zu finden.