Energie immer teurer: Schränken Sie Verbrauch ein?

Während die Preise für Strom, Gas und Benzin in immer lichtere Höhen klettern, wird in der Politik über einen Preisdeckel diskutiert. Warum das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, hat „Krone“-Wirtschaftsexperte Dr. Georg Weiland in seinem Kommentar erklärt. Wie erleben Sie die Energiekrise und schränken Sie sich deshalb in manchen Bereichen schon ein? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!