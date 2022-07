Nach Kritik: Budget für Pflegemilliarde wird höher

Weitere Verbesserungen im Herbst

Maurer kündigt an, dass in einem nächsten Schritt ab Herbst zudem Verbesserungen bei der 24-Stunden-Betreuung geplant seien. Hier arbeiten rund 60.000 Personen - meistens sind es Frauen - unter oft prekären Verhältnissen. Für einen großen Teil des Pflegepersonals ist über die fünfte Urlaubswoche hinaus eine zusätzliche Entlastungswoche ab dem 43. Geburtstag unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit vorgesehen. In Pflegeheimen wird es generell zwei Stunden extra Zeitausgleich für Nachtdienst geben. Wer aus einem anderen Beruf in die Pflege wechselt, bekommt dann während einer durch das AMS geförderten Ausbildung ein Pflegestipendium von mindestens 1400 Euro pro Monat.