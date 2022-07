Salzburger Eis: Viel besser als in Bella Italia

Wo gibt es das beste Eis in Salzburg? Im Zuge von Terminen im ganzen Bundesland haben vier „Krone“-Redakteure auch die lokalen Eismacher aufgesucht. Voraussetzung: Sie stellen die sommerliche Erfrischung selbst her. Nach 24 Verkostungen von jeweils einer Kugel Schokolade, Vanille sowie einer Spezialsorte von Neukirchen bis Bischofshofen und Tamsweg bis Mattsee steht fest: Am besten schleckt sich das kalte Gold beim Höfinger in der Stadt Salzburg!