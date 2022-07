Weil die Großen zanken, müssen die Kleinen leiden

Zu wenig Personal für anspruchsvollere Kinder

Nicht so Petra Stadler, sie ist seit 13 Jahren Kindergärtnerin und seit 2010 bei der St. Nikolausstiftung beschäftigt. „Ich mag meinen Job, aber es wird von Jahr zu Jahr härter. Wir müssen viele Überstunden machen, an vielen Tagen ist es nicht einfach“, erzählt die 33-Jährige. Vor einigen Jahren hat sie die Zusatzausbildung zur inklusiven Elementarpädagogin gemacht, die speziell auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf ausgelegt ist. „Auch hier gibt es viel zu wenige Pädagoginnen für immer mehr Kinder, die verstärkt Zuwendung brauchen“, so Stadler. Im Alltag sei sie oft frustriert, weil die Zeit nicht reicht, um auf jedes Kind individuell einzugehen. Trotz aller Widrigkeiten möchte sie aber in ihrem Job bleiben.