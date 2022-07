Schutzmaßnahmen in Kindergärten werden verstärkt

Wien verstärkt nach den jüngsten Missbrauchsverdachtsfällen die Schutzmaßnahmen in Kindergärten. So sollen elementarpädagogische Einrichtungen in Zukunft ein Schutzkonzept vorlegen und Kinderschutzbeauftragte einsetzen, wie Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag mitteilte. Zudem werde bei der zuständigen MA 11 eine Kompetenzstelle geschaffen.