Hochwasserschutz: Nach 50 Jahren fertiggestellt

„50 Jahre nach Baubeginn der Donauinsel wurde mit dem Projekt an der Überströmstrecke Stopfenreuth und am Witzelsdorfer Rückstaudamm in Niederösterreich nun das Jahrhundertprojekt Donauhochwasserschutz für Wien finalisiert“, freut sich die für den Hochwasserschutz zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) im Rahmen der Schlusssteinlegung am Freitag. Der Hochwasserschutz wurde für eine Durchlaufkapazität von bis zu 14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde errichtet, was in etwa dem größten jemals in Mitteleuropa gemessenen Hochwasser von 1501 bzw. einem Ereignis entspricht, das statistisch gesehen nur einmal in Tausenden Jahren vorkommt.