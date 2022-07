Millionen für den Hochwasser-Schutz

Löcher gegen den „Badewannen-Effekt“

Lediglich kleinere Arbeiten standen nach der Flut im vergangenen Jahr beim Hochwasser-Schutz an der Salzach an. Die Bauten am Ufer haben nun drei Öffnungen. Diese sollen künftig einen „Badewannen-Effekt“ vermeiden. Denn: Bei den Überschwemmungen im Juli 2021 hatte sich das Wasser aus dem Kothbach beim Hochwasserschutz an der Salzach gestaut.