„Exoprimal“: Neuer Trailer zum Dino-Shooter

Streng genommen sind es laut Capcom sogar „überwältigende Dinosaurierschwärme“, denen sich Gamer in dem teambasierten Online-Shooter entgegenstellen müssen. In „Angriff der Dinos“, dem Hauptspielmodus, treten demnach zwei Teams mit je fünf Spielern in einer Vielzahl von PvE- und PvP-Missionen gegeneinander an. Die Spieler werden an den Schauplatz des neuesten Dinosaurierausbruchs versetzt, um vorgegebene Ziele zu erfüllen. Das Team, das die Mission als Erstes abschließt, geht als Sieger hervor.