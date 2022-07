Möchtegern-Pilot nach Einbruch weiterhin flüchtig

Weiterhin ungeklärt ist der Einbruch in einen Hangar des Flugplatzes in Langkampfen am Mittwoch. Ein Unbekannter beschädigte dabei zwei Kleinflugzeuge und stahl ein Auto. Den Wagen stellte die Polizei wenig später in Vomp im Bezirk Schwaz sicher, vom unbekannten Lenker fehlte allerdings jede Spur. Insgesamt 17 Polizeistreifen und zwei Spürhunde hatten bereits am Mittwoch erfolglos nach dem Flüchtigen gesucht.