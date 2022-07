Erstmals seit Invasion kein neues Gebiet erobert

Schritt in Richtung Kriegswirtschaft

Der Kreml stellt sich laut Einschätzung des ISW auf längere Operationen in der Ukraine an. Daher schaffe er weiter die Voraussetzungen für eine verdeckte Mobilisierung der russischen Wirtschaft. Ende Juni verabschiedete die Duma - das russische Parlament - ein Gesetz, das dem Staat direkte Kontrolle auch über Privatunternehmen gibt. Arbeitnehmer können aus dem Urlaub zurückgeholt, außerdem können sie zu zusätzlichen Stunden an Wochenenden, Feiertagen oder in der Nacht verdonnert werden.