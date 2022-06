Experten: Das macht Russland in der Ukraine falsch

Die Schwierigkeiten Russlands bei seinem Vormarsch in der Ukraine liegen nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auch an den Schwächen seiner Luftwaffe. So hinke etwa die Ausbildung der Piloten massiv hinterher. Nach Einschätzung des Institute for the Study of the War (ISW) behindert Moskau zudem den Erfolg seiner Invasion selbst dadurch, dass es immer noch von einer „militärischen Spezialoperation“ statt von einem Krieg spricht.