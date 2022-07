Heiratsantrag nach der „Rettung“ aus dem Inn

„Dann warfen wir ihn in den Inn“

„Im Rahmen des wöchentlichen Trainings mussten die Fließgewässerretter am Dienstag Personen aus dem Inn ziehen“, erzählt Wasserretter Konrad Kirchebener, ein Freund des Paars. „Wir haben Johannes die Einsatzkleidung angezogen, ihm eine Fackel und den Verlobungsring in die Hand gedrückt und beim Emile-Béthouart-Steg in den Inn geworfen“, lacht Kirchebner. Darin trieb er in Richtung seiner Zukünftigen.