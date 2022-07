„Schockstarre hilft den Unternehmen nicht weiter“

„OÖ Krone“: Frau Schmidt, einerseits sucht B&R in Eggelsberg 600 Mitarbeiter, andererseits sperrt Mahle sein Werk in Mattighofen Ende 2024 zu, Fill Metallbau baut in Hohenzell den Großteil seiner 110 Mitarbeiter ab. Ist das ein Alarmzeichen?

Iris Schmidt: Im Innviertel machen wir uns nicht solche Sorgen. Die Region hat viele Unternehmen, die händeringend Mitarbeiter suchen. Da gilt’s auch den Spagat zu schaffen, dass die Firmen, die sich entscheiden, Personal zu kündigen, dieses nicht schon vorzeitig verlieren.