Jobabbau im Innviertel: KTM buhlt um Betroffene

Geplantes Aus für Mahle-Werk in Mattighofen ruft den ebenfalls in Mattighofen ansässigen Motorradhersteller auf den Plan, der nun den betroffenen 120 Mitarbeitern ein Jobangebot machen will. Turbulenzen auch bei Fill Metallbau: In Hohenzell müssen 90 Beschäftigte bis Mitte nächsten Jahres gehen.