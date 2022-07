22 Betreuer für 27 Spieler bei Frankfurt-Training

Um die die Einheiten von Oliver Glasner zu beobachten. Deren Trainingsinhalte noch immer stark an jene erinnern, die der heute 47-Jährige bis 2019 beim LASK getan hat. Unterschied aber: Die enorme Anzahl der Betreuer. So zählte die „Krone“ dienstagnachmittags beim Training drei Torhüter, 24 Feldspieler und 22 (!) Betreuer am Rasen. Zu denen etwa auch ein Dolmetsch gehörte. Insgesamt ist Frankfurt ja mit 75 Personen im Hotel Dilly abgestiegen