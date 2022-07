„Parität“: Ein Euro ist nur noch einen Dollar wert

Teufelskreis: Schwacher Euro lässt Energiepreise weiter steigen

Die Euro-Schwäche wiederum kommt im aktuellen Umfeld mit den hohen Inflationsraten äußerst ungelegen. In die Eurozone eingeführte Waren werden damit teurer, die Inflation wird dadurch angefacht. Verbraucher müssen bei einem sinkenden Eurokurs also noch tiefer in die Tasche greifen, um ihre Lebenshaltungskosten zu stemmen. Vor allem die Energie- und Rohstoffpreise drohen weiter zu steigen.