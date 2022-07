15-Jähriger wegen Terrorverdachts in U-Haft

Seit Ende Juni sitzt ein 15-jähriger Schüler wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung in Puch-Urstein in Salzburg in Untersuchungshaft. Er habe Propagandavideos geteilt, wollte sich dem Islamischen Staat anschließen und hatte Anleitungen zum Sprengsatz-Bau gespeichert.