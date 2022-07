„Meinung kann schnell in Verschwörung umschlagen“

Etablierte Medien haben ihr einstiges Informationsmonopol schon lange verloren - immer mehr Menschen frequentieren soziale Medien und finden oftmals radikale Antworten auf TikTok, Facebook & Co. „Hier entsteht phasenweise ein Paralleluniversum, wo Meinungen schnell in Verschwörungstheorien umschlagen können“, so der renommierte Philosoph Konrad Paul Liessmann in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.